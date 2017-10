Spaanse regering gaat Catalonië autonomie afnemen

De Catalaanse president Carles Puigdemont heeft donderdagochtend gezegd dat het Catalaanse parlement kan gaan stemmen over een onafhankelijkheidsverklaring als de Spaanse regering de dialoog met de regio niet aangaat.

In een brief aan de Spaanse premier Rajoy dringt hij opnieuw aan op overleg. Komt dat overleg er niet, dan zou het regionale parlement over een formele onafhankelijkheidsverklaring kunnen stemmen, schrijft hij.

Rajoy had een ultimatum gesteld nadat eerdere uitlatingen van Puigdemont geen uitsluitsel gaven over de stappen die Catalonië mogelijk wil zetten na het referendum van twee weken geleden. Puidgemont moest uiterlijk om 10.00 uur reageren.

Artikel 155

Om de autonomie af te nemen moet de Spaanse premier Mariano Rajoy artikel 155 van de grondwet in werking laten treden. Met deze nog nooit gebruikte wet krijgt de Spaanse overheid de directe leiding over Catalonië. De procedure voor het intrekken van het zelfbestuur neemt tussen de drie en vijf dagen in beslag.

Puigdemont dreigde eerder deze week dat als Spanje artikel 155 in werking zou stellen, dat Catalonië dan in die drie tot vijf dagen de onafhankelijkheid zou uitroepen.

Agenten

Van de stemmers sprak 90 procent zich bij het referendum uit voor onafhankelijkheid. Een derde van alle Catalanen bracht een stem uit in een referendum, dat door de Spaanse rechter was verboden.

Daarom had de Spaanse overheid agenten naar Catalonië gestuurd om de verkiezing tegen te houden. Bij de ongeregeldheden die toen uitbraken, raakten veel honderden mensen gewond.

Verdeeldheid

De Belgische en Luxemburgse premiers riepen Rajoy, bij aankomst voor de EU-top in Brussel, op tot een ''politieke dialoog" met Catalonië. Premier Mark Rutte viel zijn beide liberale collega’s niet bij. ''Dit is een zaak tussen de Spaanse regering en een Spaanse regio."

Rutte vindt het ''zeer ongepast om er iets over te zeggen.” ''Er is pas een rol voor de Europese Unie als Spanje daar om vraagt.” De Catalaanse leider Carles Puigdemont heeft wel om steun van de EU gevraagd. Hij heeft donderdag in een brief aan Rajoy ook opnieuw aangedrongen op overleg.

De Spaanse premier wilde in Brussel geen commentaar geven op het conflict met Catalonië. Zonder een woord te zeggen liep hij het gebouw van de Europese Raad binnen.

Volgens de Luxemburgse premier Xavier Bettel is een ''politieke discussie” de beste optie. ''Elk vertoon dat de een sterker is dan de ander is niet de beste oplossing." Ook zijn Belgische collega Charles Michel zit op die lijn. Hij veroordeelt het hardhandige optreden van de Spaanse politie tijdens het referendum over onafhankelijkheid op 1 oktober hard. Michel heeft de Spaanse en Catalaanse overheden zaterdag opnieuw gevraagd hun zenuwenoorlog te staken. ''Dit is geen juridische, maar een politieke ­crisis, die fundamentele vrijheden op het spel heeft gezet.” Spanje zou woedend zijn over zijn uitspraken.