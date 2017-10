Nieuw-Zeelandse Labour-partij vormt coalitie met populisten

Labour komt daarmee voor het eerst in negen jaar weer in de regering. Partijleider Jacinda Ardern wordt de derde vrouwelijke premier van het land.

"We stonden voor een keuze. Een aangepaste status quo of verandering", aldus Winston Peters van New Zealand First. Met de bekendmaking van de coalitie is er een einde gekomen aan een maand van onzekerheid in het land die zorgde voor onder andere een dalende valuta.

"Dat is waarom we uiteindelijk hebben gekozen voor een coalitie met Labour", aldus Peters. Zijn partij kon met negen zetels voor zowel Labour (46 zetels) als het liberaal conservatieve National (56 zetels) de doorslaggevende factor zijn om een meerderheid van 61 zetels te bereiken.