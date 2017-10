Amerikaanse man schiet drie mensen dood in twee verschillende staten

De 37-jarige man zou eerst vijf mensen hebben neergeschoten op zijn werk in de plaats Edgewood in de staat Maryland. Bij die schietpartij vielen drie doden en twee gewonden vielen. Nadat hij gevlucht was schoot hij twee uur later iemand neer in een autohandel in de staat Delaware.

Nadat de politie een tip kreeg over de verdachte werd de man na een korte achtervolging door agenten gearresteerd. Wat de motieven van de schutter waren is nog niet bekend. Wel zegt een woordvoerder van de politie dat het om een bewuste aanval gaat. "De schutter kende de mensen die hij neerschoot heel goed."