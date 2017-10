Wereldwijde kindersterfte sinds eeuwwisseling bijna gehalveerd

Dat blijkt uit het jaarlijkse rapport over de mondiale kindersterfte van de Verenigde Naties, dat donderdag wordt gepubliceerd.

Uit het rapport blijkt dat de sterfte van kinderen onder de vijf jaar sinds de eeuwwisseling is afgenomen van meer dan 27.000 sterfgevallen per dag in 2000, tot ongeveer vijftienduizend per dag 2016. Het grootste probleem blijft de sterfte onder kinderen tot één maand oud. Waar in 2000 nog 41 procent van de gestorven kinderen jonger was dan een maand, was dat in 2016 46 procent.

Ontwikkelingslanden

Twee gebieden zijn verantwoordelijk voor meer dan driekwart van de pasgeborenen die overlijden: Zuid-Azië (39 procent) en de Afrikaanse Sub-Sahara (38 procent), waarbij slechts vijf landen verantwoordelijk zijn voor de helft van de doden: India, Pakistan, Nigeria, de Democratische Republiek Congo en Ethiopië.

Het sterftecijfer onder kinderen tot vijf jaar ligt het hoogste in Somalië, met 133 promille (aantal sterfgevallen per duizend kinderen).

Gezondheidszorg

De auteurs van het rapport schrijven ook dat er naast de meer dan vijf miljoen kinderen onder de vijf die jaarlijks sterven, ook nog eens zo'n 2,6 miljoen baby's dood worden geboren. Voor het eerst zijn in het rapport ook sterftecijfers voor oudere kinderen opgenomen. In 2016 stierven ongeveer één miljoen kinderen tussen de vijf en de veertien jaar, met ongelukken en verwondingen als voornaamste oorzaak.

Volgens Unicef, een van de samenstellers van het rapport, ligt de grootste uitdaging de komende jaren in het op grote schaal toegankelijk maken van gezondheidszorg, waar veel mensen nu nog geen toegang tot hebben.