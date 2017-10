'Catalonië dreigt met afsplitsing bij intrekken regionale autonomie'

De regionale leider heeft dit woensdag gezegd tijdens een partijbijeenkomst, aldus een bron binnen de Catalaanse regering.

Donderdag om 10.00 uur loopt een ultimatum af dat Madrid aan Catalonië heeft gesteld. De Spaanse regering wil dan duidelijkheid hebben of Catalonië wel of niet formeel de onafhankelijkheid heeft uitgeroepen. Komt er geen duidelijkheid dan wordt het regionale zelfbestuur opgeheven.

Om dit mogelijk te maken moet de Spaanse premier Mariano Rajoy artikel 155 van de grondwet in werking laten treden. Met deze nog nooit gebruikte wet krijgt de Spaanse overheid de directe leiding over Catalonië. De procedure voor het intrekken van het zelfbestuur neemt tussen de drie en vijf dagen in beslag.

Uitstel

Puigdemont kreeg eerder vijf dagen uitstel om duidelijkheid te verschaffen over het uitroepen van de onafhankelijkheid. Ook is hem gevraagd afstand te nemen van het door de rechter verboden referendum over afscheiding van Spanje.

Bij een niet-bindend referendum stemde 90 procent van de kiezers vorige maand voor onafhankelijkheid. Het opkomstpercentage lag rond de 42,3 procent. Doordat het referendum vooraf al onwettig was verklaard, werden agenten ingezet om stembureaus te sluiten.

Sinds de stembusgang zijn in Catalonië meerdere grote demonstraties geweest, door zowel voor- als tegenstanders van de noordoostelijke regio als onafhankelijke staat.