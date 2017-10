VN-chef wil meer blauwhelmen in Centraal Afrikaanse Republiek

''De capaciteit van onze troepen in CAR moet vergroot worden om de burgers te beschermen'', aldus Guterres woensdag in New York. Hij wil negenhonderd extra manschappen.

Guterres zal volgende week een bezoek brengen aan het land. Volgens hem stijgt de spanning in het hele land en is er sprake van steeds meer geweld. ''De humanitaire situatie verslechtert'', aldus de baas van de Verenigde Naties (VN).

De VN zijn sinds 2014 met de missie in het land dat wordt geteisterd door gevechten tussen moslimrebellen en christelijke milities. Er zijn nu bijna dertienduizend blauwhelmen in CAR. President Faustin Archange Touadera vroeg enkele weken geleden in een toespraak tot de VN ook om meer militairen.

De CAR behoort tot de armste landen ter wereld. Sinds 2013 is er een burgeroorlog tussen het christelijke Anti-Balaka en de islamitische rebellenbeweging Seleka.