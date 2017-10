Poetin krijgt vrouwelijke concurrent bij presidentsverkiezingen

Sobtsjak kondigde woensdag haar kandidaatschap aan in haar televisieshow Sobtsjak Live. Ze is behoorlijk populair in Rusland, alleen al bij de mannen. De presentatrice geldt als een ware schoonheid. Het blad Vogue vergelijkt haar met de Amerikaanse Paris Hilton.

De 35-jarige Russin doet mee aan de verkiezingen omdat ze het zat is dat "telkens dezelfde politici" zich kandidaat stellen. "Toen ik achttien was en aan de universteit studeerde, werd Vladimir Poetin de president van Rusland. Kinderen die in dat jaar zijn geboren mogen nu zelf stemmen. Denk daar eens over na."

Sobtsjak is sinds 2012 actief in de politiek. Ze kan volgend jaar voor het eerst meedoen aan de presidentsverkiezingen. Volgens de Russische wet moeten kandidaten 35 jaar of ouder zijn.

Kans

Of Sobtsjak een kans maakt om Poetin van een nieuwe, vierde ambtstermijn in het Kremlin af te houden, valt te betwijfelen. Volgens de opiniepeilingen stevent Poetin onbedreigd op een overwinning in de presidentsverkiezingen af.

Zijn politieke opleiding heeft hij opmerkelijk genoeg mede te danken aan de vader van zijn komende concurrent: Anatoli Sobtsjak. Die was in de jaren negentig burgemeester van Sint Petersburg en huurde Poetin in als bestuurder van de stad.