Spanje dreigt met opschorten autonomie Catalonië

Dat heeft de Spaanse premier Mariano Rajoy woensdag laten weten, een dag voordat het ultimatum voor Catalonië afloopt.

Rajoy wil, als Catalonië geen "verstandig" besluit neemt, artikel 155 van de grondwet in werking laten treden. Met deze wet, die nog nooit gebruikt is, kan Madrid het regiobestuur buiten spel zitten. De Spaanse overheid zou dan de directe leiding krijgen over de zelfstandige regio.

Rajoy heeft de Catalaanse leider Carles Puigdemont opgeroepen verstandig te werk te gaan, "op een evenwichtige wijze", nu de deadline nadert om duidelijkheid te verschaffen over de onafhankelijkheidsverklaring van de noordoostelijke regio.

Voorzichtig handelen

"Ik vraag Puigdemont het belang van alle burgers voorop te stellen", zei Rajoy volgens de krant El País woensdag in het parlement. Hij benadrukte dat Spaanse regering tot dusver "gematigd en voorzichtig heeft gehandeld."

Madrid eist dat Puigdemont voor donderdag 10.00 uur uitsluitsel geeft en afstand neemt van het door de rechter verboden referendum over afscheiding van Spanje.

Ongeregeldheden

Bij een niet-bindend referendum over de vraag of Catalonië onafhankelijk moet worden, stemde 90 procent van de kiezers voor afscheiding van Spanje. Het opkomstpercentage lag rond de 42,3 procent.

De Spaanse rechter had eerder besloten dat het referendum onwettig was. Daarom grepen Spaanse agenten in; zij probeerden kiezers te beletten mee te doen aan het referendum. Bij de onregeldheden die toen uitbraken raakten vele honderden mensen gewond.