Grote politieactie in Duitse steden tegen Hells Angels om verbod

Het verbod is afgekondigd tegen het chapter 'Hells Angels MC Concrete City' en onderafdeling 'Clan 81 Germany'.

In totaal ruim zevenhonderd agenten vielen om 6:00 uur in de ochtend in steden, waaronder Kevelaer en Goch dicht bij de grens met Limburg, woningen en bedrijven van clubleden binnen. Ze doorzochten ongeveer vijftig panden. Bij de actie zijn ook wapens aangetroffen.

Omdat een aantal bendeleden als ''gevaarlijk'' te boek staat, werden op sommige plaatsen speciale eenheden ingezet.

Bestrijden

Politiechef Martina Thon laat weten dat "de minister van Binnenlandse Zaken en de politie continu bezig zijn om criminele motorbendes te bestrijden", aldus Thon. "Op deze manier laten we zien dat de criminaliteit van deze groep niet tolereren en de bevolking tegen hen beschermen."

''De bendeleden zijn aantoonbaar crimineel. Hun dagelijks leven bestaat uit geweld, wapens, drugs en gedwongen prostitutie'', lichtte de verantwoordelijke minister Herbert Reul zijn besluit van het verbod toe. ''De rechtsstaat pikt het niet dat er parallelle gemeenschappen woekeren die zijn autoriteit en gezagsmonopolie minachten. Daarom is dit verbod een belangrijk signaal.''

Criminele organisatie

Justitie houdt het chapter Erkrath al geruime tijd in de gaten. Dat de groep nu als criminele organisatie is verboden, is te danken aan de inmiddels verzamelde informatie. Wat de politie-actie, gecoördineerd vanuit Essen, precies heeft opgeleverd, is nog niet bekend. Ook niet of er arrestaties zijn verricht. Een woordvoerder zei dat de opdracht was bezittingen, waaronder de clubkas, in beslag te nemen en dat de politie daarmee nog niet klaar is.

Nederland

Ook in Nederland is justitie bezig om criminele motorbendes te verbieden. Op 20 december doet de rechter uitspraak in een civiele zaak tegen de Bandidos en ook tegen Satudarah is het Openbaar Ministerie een rechtszaak begonnen.

In het nieuwe regeerakkoord is afgesproken dat er een bestuurlijk verbod komt op criminele motorbendes.