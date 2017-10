Oud-woordvoerder Witte Huis Spicer verhoord in Ruslandonderzoek

Dat melden bronnen die dicht bij het onderzoek staan aan CNN.

Speciaal aanklager Mueller en zijn team onderzoeken de mogelijk Russische bemoeienis met de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016. Ze zijn in het bijzonder op zoek naar documenten rond het ontslag van FBI-directeur James Comey en Michael Flynn, de voormalig nationaal veiligheidsadviseur.

Spicer nam in juli ontslag als woordvoerder van het Witte Huis. Hij lag sinds zijn aanstelling in december 2016 meermaals onder vuur. Zo herhaalde hij zonder bewijs op te voeren de woorden van Trump, die geloofde dat er grootschalige stemfraude plaatsvond tijdens de verkiezingen in november 2016. En hij stelde dit voorjaar dat de Syrische president Bashar al-Assad verder ging met het gebruik van chemische wapens dan Adolf Hitler tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Spicer is de derde functionaris die onder Donald Trump in het Witte Huis werkt of heeft gewerkt die in de afgelopen weken is ondervraagd. Eerder werden Reince Priebus, de oud-stafchef van het Witte Huis en Keith Kellogg, chef-staf van de nationale veiligheidsraad geïnterviewd.