Dodental bosbranden Portugal stijgt naar 41, vuur dooft door regen

De honderden branden ontstonden zondag in het noorden en het midden van Portugal. De overheid wijdt de brand aan de droge periode.

Het land heeft de droogste zomer in bijna negentig jaar achter de rug. In juni werd het land ook al geteisterd door bosbranden. Toen kwamen 64 mensen om het leven.

Ondertussen neemt de kritiek op de overheid toe. De autoriteiten zouden te langzaam hebben gereageerd op de branden, vooral met de dramatische ramp van juni nog vers in het geheugen.

In totaal is er in de afgelopen dagen 350 duizend hectare in de as gelegd.





Hervormingen

De Portugese premier Antonio Costa stelde in een televisietoespraak dat hij zijn minister van Binnenlandse Zaken niet zal ontslaan, maar kondigde wel hervormingen aan. "Niets zal hetzelfde blijven", aldus Costa, die niet specifieker op de maatregelen inging.

Volgens de oppositie heeft de premier met zijn toespraak een kans gemist om excuses aan te bieden en politieke verantwoordelijkheid te nemen. De regering heeft dinsdag drie dagen van rouw afgekondigd voor de slachtoffers van de natuurbranden.

Spanje

Ook in buurland Spanje woedden in de afgelopen dagen grote branden. In de Spaanse provincie Galicië, waar vier mensen omkwamen, denken de autoriteiten dat 132 branden zijn aangestoken. Door de honderden branden in het land moesten dorpen en steden worden geëvacueerd.

In Spanje is in totaal 88 duizend hectare grond verbrand.

Koning

Koning Willem-Alexander heeft in een brief aan president Marcelo Rebelo de Sousa van Portugal zijn medeleven betuigd over de slachtoffers van de bosbranden.

De koning bezocht vorige week tijdens zijn driedaagse staatsbezoek aan Portugal het opleidingscentrum van de brandweer in Sintra. Daar werd hij met koningin Máxima voorgelicht over de brandbestrijding en werd de kapel bezocht waar bij hun werk omgekomen brandweerlieden worden herdacht.