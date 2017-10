Syrische milities verdrijven IS uit Raqqa

IS had zich teruggetrokken in een stadion in de stad, nadat de troepen steeds verder oprukten. Dertig IS-strijders hielden daar twintig burgers gegijzeld.

Een woordvoerder van de coalitie gesteund door de VS zei dat er geen IS-strijders meer in het stadion waren. "We zijn nu bezig om de omgeving van het stadion vrij te maken van bommen, mijnen en de laatste verstopte IS-strijders."

Nadat de laatste IS-strijders verdreven waren, hesen de Koerdische YPG-milities hun vlag in het stadion. Volgens de getuige van Reuters trokken militieleden zingend en juichend door de straten van Raqqa.

Juni

De SDF vocht al sinds juni tegen IS in Raqqa en won de laatste dagen snel terrein. Om verdere verwoesting en verlies van mensenlevens te voorkomen proberen lokale leiders de overgebleven jihadisten over te halen de stad te verlaten, desnoods met burgers als schild. Als ze eenmaal ver van Raqqa vandaan zijn, moeten de burgers worden vrijgelaten.

De SDF, ook wel Syrian Democratic Forces, is een Koerdisch-Arabische coalitie gesteund door de Verenigde Staten. De Koerdische YPG-strijders vormen de meerderheid van deze groep.

Verliezen

Islamitische Staat heeft de afgelopen maanden zware verliezen geleden. Zo viel de stad Mosul in juni in handen van het Iraakse leger. Mosul en Raqqa waren de grootste steden in het kalifaat van IS. IS heeft zich nu teruggetrokken in de Eufraat-vallei rond de grens van Syrië en Irak.