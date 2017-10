Koerdische strijders trekken zich terug door snelle opmars Iraaks leger

Het Iraakse leger nam dinsdagochtend de olievelden ten noordwesten van Kirkuk in, dat heeft het ministerie van olie bevestigd. Maandag werden andere olievelden rond de stad al ingenomen nadat Koerdische strijders zich terug hadden getrokken.

Federale Iraakse troepen en sjiitische milities trokken maandag op richting de noordelijk stad Kirkuk. Nadat het vliegveld net buiten de stad was veroverd op de Koerden, trok een antiterreureenheid Kirkuk binnen met legerauto's en bezette het provinciale regeringsgebouw. Daar werd de Iraakse vlag gehesen.

Geweldloos

De Koerdische Peshmerga strijders trokken zich geweldloos terug na een oproep van de Iraakse regering. Ze lieten wel weten dat de Iraakse regering een "grote prijs gaat betalen".

AP meldt dat duizenden burgers dinsdagochtend weer terug zijn gegaan naar Kirkuk nadat ze de stad eerder waren ontvlucht uit angst voor geweld. Kirkuk telt naar schatting 1,3 miljoen inwoners.

Kirkuk werd in 2014 bezet door de Peshmerga nadat het Iraakse leger verdween tijdens de opmars van Islamitische Staat. In Kirkuk wonen van oudsher de religieuze groeperingen soennieten, sjiieten en christenen. De bevolking bestaat onder meer uit Koerden, Arabieren, Turkmenen en Arameeërs.

Andere steden

De Koerden hebben zich ook teruggetrokken uit de noordwestelijke stad Sinjar. Dat melden inwoners uit de stad. Een Yezidische militie is de stad ingetrokken nadat de Peshmerga in de nacht waren weggegaan. De militie is een door Iran getrainde eenheid onder het gezag van de Iraakse president.

Khanaqin ligt op de grens van Irak en Iran en wordt al lang betwist door de Koerden en de Iraakse regering. Dinsdagmiddag hebben de Iraakse troepen de sted zonder geweld ingenomen, nadat de Peshmerga zich ook uit deze stad terugtrokken.

Referendum

De Iraakse regering wil de controle over het gebied rond Kirkuk terug, nadat de Iraakse Koerden een onafhankelijkheidsreferendum hielden in september. De meeste Koerden stemden voor een eigen staat, maar de centrale regering in Bagdad wil daar niet aan mee werken. Om de olievelden veilig te stellen is de Iraakse regering dit offensief begonnen.