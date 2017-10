Autobom doodt kritische Maltezer journalist

In haar bekende blog deed ze verslag van haar onderzoeken. Ze was bezig de corruptie in Malta onder de loep te nemen. Het ging om zaken waarbij dikwijls Maltezer politici waren betrokken.

De bom in haar auto explodeerde toen Caruana bij het dorp Bidnija in Noord-Malta reed. Premier Joseph Muscat noemde de dodelijke aanslag "een barbaarse aanval op de persvrijheid". Hij kondigde onmiddellijk een onderzoek aan. "Ons land verdient gerechtigheid", zei hij.

Muscat was zelf onderwerp van de onderzoeken van de journalist. Volgens Caruana is zijn vrouw Michelle eigenaar van het bedrijf Egrant in Panama, dat grote sommen geld liet circuleren in transacties met een bank in Azerbeidzjan. Daarvan zou de vrouw flink hebben geprofiteerd.

Egrant staat vermeld in de beruchte Panama Papers. De beschuldiging stond herverkiezing van Muscat overigens niet in de weg.