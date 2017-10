Verdachte bomaanslagen New York en New Jersey schuldig bevonden

Ahmad Khan Rahimi kan van de rechter een levenslange gevangenisstraf opgelegd krijgen vanwege onder meer het gebruik van een massavernietigingswapen en een bomaanslag op een publieke plek.

Rahimi wordt ervan verdacht dat hij een explosief heeft laten afgaan in de wijk Chelsea in de stad New York waarbij 31 mensen gewond raakten. Op 27th Street werd een tweede explosief gevonden; een snelkookpan met draden. 

Ook wordt hij beschuldigd van het laten afgaan van een bom in Seaside Park in de staat New Jersey vlak bij een loopevenement voor een goed doel.

Camerabeelden

Het OM toonde tal van camerabeelden waarop Rahimi in de uren voor de explosie te zien is met een rugzak op, zeulend met koffers. Ook dook een filmpje op met beelden van de dader die een prototype van een bom test in zijn achtertuin in New Jersey.