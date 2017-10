Nederlands echtpaar kwam niet om door misdrijf in Dominicaanse Republiek

Dat concludeert het Openbaar Ministerie (OM) maandag. Het OM denkt dat het echtpaar het slachtoffer is geworden van voedselvergiftiging of bacteriebesmetting en sluit een misdrijf uit. Er zijn ook geen sporen van drugs, alcohol of andere stoffen aangetroffen.

Uit de sectie kwamen wel aanwijzingen voor een ernstige darminfectie naar voren. De precieze doodsoorzaak blijft onduidelijk.

Uitgebreid onderzoek

Het echtpaar was op huwelijksreis in de Dominicaanse Republiek toen zij daar op 11 juni 2016 kort na elkaar overleden. Omdat het opvallend is dat twee gezonde jonge mensen zo snel achter elkaar overlijden, heeft de politie zeer uitgebreid onderzoek gedaan.

Zo zijn onder meer alle betrokken artsen, politiemensen en medewerkers van het resort bevraagd. Ook is op de kamer van het echtpaar gekeken. Dit alles leverde geen aanwijzingen op voor een misdrijf.

Een patholoog en een toxicoloog van het Nederlands Forensisch Instituut hebben onderzoek gedaan naar de doodsoorzaak. Zij troffen ook geen uitwendig letsel aan dat kan wijzen op een misdrijf.