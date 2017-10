Zeker dertig doden bij bosbranden in Portugal en Spanje

Volgens een woordvoerder bestrijden brandweermensen op dit moment 145 branden, waarvan er 32 als zeer gevaarlijk worden beschouwd. Door droogte, hoge temperaturen en harde wind vanaf de Atlantische Oceaan zijn de bosbranden moeilijk te bedwingen.

De branden,werden aangewakkerd door uitlopers van de (intussen) tropische storm Ophelia. Een aantal branden zijn volgens autoriteiten aangestoken.

De Portugese regering heeft de noodtoestand uitgeroepen in alle provincies ten noorden van de rivier de Tagus. Dat is ongeveer de helft van het land.

Spanje

De branden in de provincie Pontevedra in Noord-West Spanje zijn volgens de autoriteiten overgewaaid uit Portugal, of aangestoken. Door droogte, hoge temperaturen en een harde wind die waait vanaf de Atlantische Oceaan zijn ze moeilijk te bestrijden.

In juni verwoestten brandhaarden naar schatting ruim veertigduizend hectare bos in de regio ongeveer tweehonderd kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon. In totaal kwamen er 64 mensen om en vielen er meer dan 150 gewonden.