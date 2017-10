Legertop Myanmar voorlopig niet welkom in Europese Unie

De EU-ministers van Buitenlandse Zaken hebben dat maandag besloten vanwege het ''buitenproportionele en onaanvaardbare geweld" door de veiligheidstroepen van het Aziatische land tegen de islamitische Rohingya-minderheid. Meer dan een half miljoen Rohingya zijn de afgelopen maanden gevlucht naar Bangladesh.

De EU had al een embargo ingesteld op de handel in materiaal en wapens die als repressiemiddel kunnen worden ingezet. De ministers overwegen extra maatregelen als de situatie niet verbetert. De belofte van regeringsleider Aung San Suu Kyi om alle daders van mensenrechtenschendingen te laten berechten, valt in goede aarde bij de EU-ministers.

''Eindelijk een stap in de goede richting", reageert EU-parlementariër Marietje Schaake. ''De Europese Unie is hiermee de eerste en enige internationale speler die concrete consequenties verbindt aan de gruwelijke mensenrechtenschendingen."

Noodhospitaal

Maandag werd ook bekend dat het Rode Kruis een speciaal noodhospitaal heeft geopend in de regio Cox’s Bazar in Bangladesh om vluchtelingen te helpen.

"Families moesten weken in verschrikkelijke omstandigheden overleven sinds zij gevlucht zijn uit Rakhine in Myanmar", zegt Dr Pentti Haatanen, hoofd van het ziekenhuis. "We bereiden ons daarom voor op patiënten met uiteenlopende en complexe klachten, aangezien ze al lang geen zorg hebben gehad. Van grote wonden die al weken niet zijn behandeld tot ingewikkelde bevallingen."

Volgens het Rode Kruis heeft het medische teams van het Rode Kruis sinds 25 augustus meer dan vierduizend mensen behandeld.