Leger Irak verovert Kirkuk op Koerden

De stad Kirkuk bevindt zich vlak buiten de autonome Koerdische zone in Irak. Volgens de lokale autoriteiten zijn duizenden mensen op de vlucht geslagen. Koerdische strijders namen de stad in 2014 in toen Iraakse troepen zich terugtrokken tijdens de opmars van Islamitische Staat.

Het Iraakse leger begon maandagochtend aan een opmars richting Kirkuk. In de loop van de dag werden een belangrijk vliegveld en enkele olievelden ingenomen. Dit gebeurde zonder verzet van Koerdische strijders.

Regeringsgebouw

De inname van de stad is verrassend omdat legerleiders eerder nog lieten weten geen orders te hebben Kirkuk binnen te trekken. Een paar uur later werd het provinciale regeringsgebouw ingenomen en de Iraakse vlag gehezen op bevel van premier Haider al-Abadi.

Speciale eenheden die door het Amerikaanse leger zijn getraind hebben samen met lokale politieagenten posities ingenomen rond het gebouw.

De Koerdische strijdkrachten van de Peshmerga boden gedurende de opmars van het Iraakse leger weinig verzet en trokken zich terug. De Peshmerga's voldeden daarmee aan een oproep van de Iraakse regering om geweld te voorkomen. Ze lieten wel weten dat de Iraakse regering een "grote prijs gaat betalen".

Escalatie

Het Amerikaanse ministerie van Defensie zegt zeer bezorgd te zijn over berichten over gewapende confrontaties en heeft de Iraakse en Koerdische troepen opgeroepen "acties die leiden tot escalatie te vermijden."

De stad Kirkuk ligt bijna 250 kilometer ten noorden van Bagdad in een streek die al heel lang door verschillende bevolkingsgroepen wordt bewoond. Zo wonen er onder anderen Arameeërs, Assyriërs, Iraakse Turken (Turkmenen), Koerden en Arabieren.

Ongenoegen

De Koerdische autoriteiten en de regering in Bagdad liggen op ramkoers sinds het referendum van vorige maand. Toen stemden kiezers in de Koerdische gebieden voor onafhankelijkheid. Bagdad is daar fel op tegen.

De Koerdische Autonome Regio (KGR) in Noord-Irak weigerde zondag nog de uitslag van het onafhankelijksreferendum van vorige maand ongeldig te verklaren in ruil voor de dialoog met Irak.