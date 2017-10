Iraakse troepen naderen Koerden in oliestad Kirkuk

Zowel Koerdische als Iraakse officials melden dat de troepen de stad naderen.

Volgens de Iraakse staatstelevisie heeft de Iraakse premier Haidar al-Abadi de militairen bevel gegeven om de veiligheid in Kirkuk te waarborgen in samenwerking met de Koerdische Peshmerga. Het doel is volgens het Iraakse leger om de militaire basis K1 ten westen van Kirkuk en de nabijgelegen olievelden in te nemen.

Een Koerdische functionaris ontkent de terreinwinst van de regeringstroepen en claimt dat de olievelden en een luchtmachtbasis bij Kirkuk nog steeds in handen van de Koerden zijn. Donderdag hadden de Koerdische strijders ter versterking zesduizend man extra naar de stad gestuurd om een mogelijke aanval van het Iraakse regeringsleger af te wenden.

Escalatie

Het Amerikaanse ministerie van Defensie heeft verklaard zeer bezorgd te zijn over berichten over gewapende confrontaties en de Iraakse en Koerdische troepen opgeroepen "acties die leiden tot escalatie te vermijden."

Er zijn officieel nog geen gevechten gemeld, maar lokale Iraakse media citeren een Koerdische vertegenwoordiger die zegt dat vier voertuigen van een sjiitische militie zijn vernietigd door Peshmerga. Ook zendt een lokaal tv-station beelden uit van beschietingen ten zuiden van Kirkuk.

Koerden

De stad Kirkuk ligt bijna 250 kilometer ten noorden van Bagdad in een streek die al heel lang door verschillende bevolkingsgroepen wordt bewoond. Zo wonen er onder anderen Arameeërs, Assyriërs, Iraakse Turken (Turkmenen), Koerden en Arabieren.

Koerdische strijders namen de stad in 2014 in toen Iraakse troepen zich er terugtrokken tijdens de opmars van de soennitische extremisten van Islamitische Staat. De Koerden claimen nu dat Kirkuk deel is van de Koerdische regio, maar Bagdad en Ankara bestrijden dat fel.

Referendum

De Koerdische Autonome Regio (KGR) in Noord-Irak weigerde zondag de uitslag van het onafhankelijksreferendum van vorige maand ongeldig te verklaren in ruil voor dialoog met Irak. Uit het referendum kwam naar voren dat het merendeel van de Koerden achter afsplitsing van Irak staat, tot ongenoegen van de Iraakse regering.