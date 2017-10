Meer dan twintig doden door bosbranden in Spanje en Portugal

In Centraal-Portugal zijn zeker twintig doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden.

In de Spaanse regio Galicië kwamen zeker drie mensen om het leven. Twee slachtoffers reden in een busje dat bij de plaats Nigrán door de vlammen werd omsloten. Het derde slachtoffer is gevonden bij een parochie in Carballeda de Avia, meldt de krant El Diario op gezag van medewerkers van de gemeente. Er zijn veel brandhaarden in de omgeving van de stad Vigo.

Vigo omring door vuur

De branden in de provincie Pontevedra in Noord-West Spanje zijn volgens de autoriteiten overgewaaid uit Portugal, of aangestoken. Door droogte, hoge temperaturen en een harde wind die waait vanaf de Atlantische Oceaan zijn ze moeilijk te bestrijden.

Coimbra

Drie van de Portugese slachtoffers vielen in het centrale district Coimbra, waar eerder deze zomer al de noodtoestand van kracht was. In juni verwoestten brandhaarden naar schatting ruim veertigduizend hectare bos in de regio ongeveer tweehonderd kilometer ten noordoosten van de hoofdstad Lissabon. In totaal 64 mensen kwamen om en er vielen meer dan 150 gewonden.