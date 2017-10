Meer dan 230 doden door bomaanslagen in Somalië

Door de aanslagen raakten meer dan driehonderd mensen gewond. In het puin van ingestorte gebouwen wordt nog naar slachtoffers gezocht.

De politie verklaart dat een jihadist zaterdag in het centrum een truck met explosieven tot ontploffing bracht voor een hotel, bij een kruising van belangrijke straten met overheidskantoren, restaurants en kiosken. De enorme klap legde hele gebouwen in puin en deed tal van voertuigen in vlammen opgaan.

Twee uur later richtte een autobomexplosie elders in de hoofdstad, in het district Medina, een ravage aan.

Rouw

De Somalistische president Mohamed Abdullahi Mohamed spreekt op staatsradio van een nationale tragedie. Hij roept mensen op bloed te doneren. Ook heeft hij drie dagen van nationale rouw afgekondigd.

De aanslagen zijn nog niet opgeëist, maar de autoriteiten gaan ervan uit dat al-Shabaab er achter zit. De met het terreurnetwerk al-Qaeda verbonden groep wil in het land in de Hoorn van Afrika een streng islamitisch regime vestigen.

Een 22.000 man sterke troepenmacht van de Afrikaanse Unie ondersteunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen al-Shabaab.