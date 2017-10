China zet voormalig minister uit partij om mogelijke corruptie

Dat besluit kwam als een verrassing. De regering in Peking had niet eerder laten doorschemeren dat zij ergens van werd verdacht. Wu was van 2005 tot februari dit jaar minister van Justitie. Ze was een van de weinige vrouwelijke topfunctionarissen.

Aan het eind van het vierdaagse congres van het Centraal Comité, de hoogste autoriteit van de communistische partij, werden de personen bekendgemaakt die zijn geroyeerd wegens knoeierij. Behalve van Wu was van de anderen op de lijst, onder wie de partijbaas van de stad Chongqing Sun Zhengcai, bekend dat hun politieke functioneren onderwerp was van onderzoek.

De centrale controlecommissie bleek tot de slotsom gekomen dat Wu "ernstige disciplineproblemen" had, een eufemisme voor corruptie, maar gaf geen details over wat ze heeft misdaan. Wu was onbereikbaar voor commentaar.