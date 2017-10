Orkaan Ophelia zwelt aan en zet koers richting Ierland

Zaterdag bevindt de orkaan zich ter hoogte van de Azoren. Mogelijk kan Ophelia maandag in Ierland als zware storm aan land komen.

De Britse weerdiensten waarschuwen voor dat harde windstoten ook Noord-Ierland, Schotland en het noorden van Engeland zullen treffen.

De orkaan kent momenteel windsnelheden tot 185 kilometer per uur. Waarschijnlijk zwakt de orkaan af in de loop van het weekend. Dat komt door het relatief koele water in de buurt van Europa. Orkanen gedijen goed bij hogere watertemperaturen.

Het is zeldzaam dat een orkaan zo ver in het oosten van de Atlantische Oceaan richting Europa trekt. Doorgaans blijven orkanen die in de buurt van de Azoren ontstaan beperkt tot categorie 1 en trekken ze niet richting Europa.

Nederland

Nederland zal geen hinder ondervinden van de zesde zware orkaan van dit seizoen, zo meldt Weerplaza. Door de veranderende luchtstromen stroomt er juist warmte vanuit de subtropen naar Nederland.

Zondag en maandag kan het daardoor 20 tot 25 graden worden, wat uitzonderlijk is voor de tijd van het jaar. Het kan maandag de warmste 16 oktober ooit worden. Het huidige record werd gevestigd in 1949, toen het kwik de 21,2 graden bereikte.

