Dodental bomaanslag Somalië loopt op tot meer dan vijftig

De meeste slachtoffers zijn burgers, zei een medewerker van een ziekenhuis. De politie vreest dat nog meer doden onder het puin liggen van diverse gebouwen die door de klap zijn ingestort.

De vrachtwagen reed volgens ooggetuigen met hoge snelheid door een straat, waarbij in de file staande motorfietsen en auto's werden geplet of aan de kant geschoven. Politiemensen openden het vuur op de bestuurder, die er desondanks in slaagde een van de drukste kruispunten in de stad te bereiken en daar zijn lading tot ontploffing te brengen.

De bom ontplofte in een buurt met veel overheidskantoren, winkels, hotels en restaurants. Volgens ooggetuigen was een hotel waar vaak overheidsmedewerkers, journalisten en uit het buitenland teruggekeerde Somaliërs verblijven mogelijk het doelwit van de aanslag.

al-Shabaab

Verschillende gebouwen raakten zwaar beschadigd. Sommige stortten geheel of gedeeltelijk in. Een ooggetuige zei dat wel honderd voertuigen door de explosie in brand vlogen.

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar de Somalische regering schreef de aanslag toe aan de extremistische groep al-Shabaab. De met het terreurnetwerk al-Qaeda verbonden groep wil in het land in de Hoorn van Afrika een streng islamitisch regime vestigen.

Een 22.000 man sterke troepenmacht van de Afrikaanse Unie ondersteunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen al-Shabaab.