Zeker dertig doden door aanslag Mogadishu

De bom ontplofte op een druk kruispunt, in een buurt met veel overheidskantoren, hotels en restaurants. Volgens ooggetuigen was een hotel waar vaak overheidsmedewerkers, journalisten en uit het buitenland teruggekeerde Somaliërs verblijven mogelijk het doelwit van de aanslag.

Volgens de politie zijn ook twee mensen om het leven gekomen bij een tweede bomaanslag in de stad. Dat gebeurde in de buurt Madina, schrijft de BBC.

Al-Shabaab

De verantwoordelijkheid is nog niet opgeëist, maar in het verleden heeft de extremistische groep al-Shabaab soortgelijke aanslagen gepleegd in Somalië. De met het terreurnetwerk al-Qaeda verbonden groep wil in het land in de Hoorn van Afrika een streng islamitisch regime vestigen.

Een 22.000 man sterke troepenmacht van de Afrikaanse Unie ondersteunt de Somalische strijdkrachten in de strijd tegen al-Shabaab.