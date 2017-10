Brandweer vreest oplopende temperatuur in Californië

Dat zal het de komende dagen weer aanzienlijk moeilijker maken de natuurbranden te bestrijden.

Vrijdagavond woedde de brand nog op zeventien plaatsen. De vlammen hebben inmiddels bijna 900 vierkante kilometer grasland, droog struikgewas en bos verteerd. Hoewel het weer voor de tweede dag op rij meewerkte, zijn de voorspellingen verontrustend.

De vuurzee, die zondagnacht begon in de wijnstreek ten noorden van San Francisco, heeft naar schatting al 5.700 huizen en bedrijfspanden in de as gelegd. Ten minste 25.000 bewoners zijn op de vlucht geslagen.

Omdat alleen al in Sonoma County nog meer dan tweehonderd vermisten zijn, is de verwachting dat het dodentalnog verder oploopt.

Vooruitgang

De brandweer heeft, geholpen door verbeterde weersomstandigheden, vrijdag opnieuw vooruitgang geboekt bij de bestrijding van de natuurbranden in Californië, de dodelijkste in de geschiedenis van de Amerikaanse staat. Reddingswerkers die met speurhonden de verkoolde ruïnes doorzoeken, hebben tot dusver de stoffelijke resten van 35 mensen geborgen.

Gouverneur Jerry Brown bezoekt het getroffen gebied zaterdag in gezelschap van de twee Californische leden van de Amerikaanse Senaat. In Sonoma County biedt vooral de stad Santa Rosa een desolate indruk. Hele wijken zijn omgetoverd in geblakerde, smeulende en rokende puinhopen met overal uitgebrande auto's.