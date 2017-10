Nog 45 slachtoffers van schietpartij Las Vegas in ziekenhuis

Dit heeft de politie in Las Vegas vrijdag naar buiten gebracht. Bij het bloedbad van 1 oktober raakten in totaal 546 mensen gewond. Verder kwamen 58 mensen om het leven.

De schutter, Stephen Paddock (64), richtte met zijn vuurwapen vanuit een hotelkamer op een countryfestival nabij zijn hotel. Vervolgens schoot hij elf minuten lang op de feestgangers. Paddock had vooraf uitgerekend hoe hij de meeste slachtoffers kon maken.

Verder had hij in en buiten de hotelkamer camera's opgehangen om in de gaten te houden of de politie in de buurt was. Hij plaatste één van die apparaten in een wagentje waarmee personeel eten naar kamers brengt. Voordat agenten zijn kamer konden bereiken, pleegde hij zelfmoord.

De schietpartij gaat de boeken in als de meest dodelijke in de moderne geschiedenis van de Verenigde Staten. Het motief van Paddock blijft vooralsnog een mysterie.