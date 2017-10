Meerdere staten VS klagen regering aan om afzwakken Obamacare

Dit heeft de procureur-generaal van Californië Xavier Becerra vrijdag bekendgemaakt. Hij zal de staten leiden in de zaak tegen de regering.

Samen willen de staten Trump dwingen om de volgende betalingen over te maken, om te voorkomen dat hun armste inwoners hun zorgverzekering verliezen. Deskundigen vrezen dat het een lastige rechtszaak wordt.

Het Witte Huis zegt dat het ministerie van Justitie heeft uitgezocht dat er geen verplichting is om subsidies te betalen. Deze subsidies krijgen de zorgverzekeraars om de kosten te dekken voor het verzekeren van minima die vallen onder de zorgwet Affordable Care Act, in de volksmond Obamacare.

Decreet

De staten zijn tegen het decreet dat president Trump donderdag tekende. Daarin staat dat zorgverzekeraars niet langer recht hebben op subsidies voor Obamacare, omgerekend 6 miljard euro op jaarbasis. Door het wegvallen van deze steun dreigen de premies voor de zorgverzekeringen in het land fors te stijgen.

Het nieuwe decreet maakt volledig uitgeklede verzekeringspolissen mogelijk. Deze speciale polissen zouden niet, zoals Obamacare voorschrijft, de kosten van essentiële basiszorg vergoeden. Amerikanen die afhankelijk zijn van Obamacare, de armsten van het land, gaan hier juist op achteruit.

Toegestaan

Eerdere pogingen om af te komen van Obamacare strandden in het Amerikaanse Congres. Het is nog onduidelijk of de laatste in de reeks juridisch is toegestaan. Experts vragen zich af of het mogelijk is om het gezondheidsstelsel per decreet te wijzigen.

De maatregel van het Witte Huis heeft geleid tot felle kritiek van de Democraten. Zij beschuldigen Trump van het ondermijnen van de wet.

Volgens de rekenkamer van het Congres verliezen mogelijk tientallen miljoenen Amerikanen hun zorgverzekering als de plannen doorgaan. Trump laat vrijdag weten Obamacare "stap voor stap" te willen ontmantelen.

