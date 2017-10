Opgepakte Syrische piloot in Turkije vrijgelaten in afwachting rechtszaak

Piloot Mehmet Sufhan vertrok naar Syrië nadat een rechtbank vrijdag zijn voorlopige vrijlating had bevolen. Turkse media melden dat de rechtszaak gewoon doorgaat, maar het is onduidelijk of de militair zal terugkeren om terecht te staan.

De man was in maart neergestort in de grensprovincie Hatay. Een zoekteam vond de piloot en bracht hem naar een ziekenhuis, waar hij later werd aangehouden. De advocaat van de man sprak de hoop uit dat zijn vrijlating positief uitpakt voor de relatie tussen Turkije en Syrië.