Zes EU-landen willen paspoortcontroles met half jaar verlengen

Dat heeft commissaris Dimitris Avramopoulos van Migratie en Binnenlandse Zaken vrijdag gezegd in Luxemburg.

Volgens de Griek worden de meldingen "in detail” beoordeeld. "Maar dit kan niet de nieuwe norm in de Schengenzone worden." Hij benadrukte na afloop van een bijeenkomst van de EU-ministers van Justitie en Binnenlandse Zaken dat tijdelijke grenscontroles uitzondering moeten blijven, "een laatste redmiddel."

De Schengenzone bestaat uit het grondgebied van 23 van de 28 EU-lidstaten plus Noorwegen, IJsland, Zwitserland en Liechtenstein.

Volgens de Estse minister Andres Anvelt, die de raad voorzat, "zijn geruchten dat Schengen nu dood is overdreven". "Er is begrip bij de andere landen voor zorgen over migratie en terreur. Het is zaak een balans te vinden tussen de vrijheid van verkeer en die zorgen."

Binnengrenzen

Om daaraan tegemoet te komen heeft de commissie vorige maand voorgesteld de regels voor tijdelijke controles aan de binnengrenzen in "uitzonderlijke situaties" op te rekken. Nu kan een lidstaat die meent dat de nationale veiligheid in gevaar is toestemming aan Brussel vragen om een half jaar controles aan de binnengrenzen in te voeren, en daarna verlenging aanvragen. Voor goedkeuring moeten de andere lidstaten geraadpleegd worden.

De commissie wil nu de eerste aanvraag voor een jaar laten gelden. Als dezelfde (terreur-)dreiging dan nog steeds bestaat kan het land zes maanden verlenging vragen, en daarna opnieuw, tot maximaal drie jaar. Avramopoulos riep de ministers vrijdag op snel een besluit te nemen over het voorstel.