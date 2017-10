Brexitdebat uitgesteld om driehonderd amendementen

De wet die de terugtrekking mogelijk moet maken zou volgende week worden besproken, maar omdat parlementariërs circa driehonderd wijzigingen in de ontwerpwet hadden geëist is dat onmogelijk, meldt de krant The Independent.

De Britse premier Theresa May kan zich geen nederlaag in het parlement veroorloven, zeker niet over een gevoelig dossier als de Brexit. Haar positie binnen de Conservatieve Partij is al wankel en haar partij heeft geen meerderheid in het parlement.

Het uitstel van het debat komt nadat de belangrijkste EU-onderhandelaar Michel Barnier donderdag sprak over een 'impasse' in de onderhandelingen. De Britten hebben nog altijd niet bevestigd hoeveel ze willen betalen om zich uit te kopen uit de EU, zei hij na afloop van de vijfde onderhandelingsronde.

Duitsland riep Groot-Brittannië vrijdag juist op de onderhandelingen weer op de rit te krijgen, omdat volgens de regeringswoordvoerder ''de tijd bijna op is''. ''Groot-Brittannië heeft het in eigen handen of er genoeg vooruitgang is geboekt om de tweede fase van de onderhandelingen in te gaan.''