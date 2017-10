'Trump laat nucleair akkoord met Iran vooralsnog intact'

In een toespraak die Trump vrijdag om 18.45 uur (Nederlandse tijd) houdt, zal hij volgens Tillerson verklaren dat hij het akkoord niet opnieuw zal certificeren, zoals hij formeel elke drie maanden moet doen.

Daardoor moet het Congres wel een beslissing nemen over eventuele nieuwe sancties, die het akkoord alsnog kunnen ondermijnen. Trump wil dat het Congres een strakker Iran-beleid voert en Teheran vraagt om bredere toegang tot nucleaire complexen.

De stap van Trump betekent niet dat de Verenigde Staten zich terugtrekken uit het akkoord. ''Wat we doen is het pad uitstippelen dat ons de beste uitgangspositie geeft om te proberen het akkoord te repareren'', zei Tillerson. Lukt dat niet, dan kunnen de VS volgens de minister alsnog uit het akkoord stappen.

De president liet de afgelopen weken meerdere malen weten dat hij twijfelde aan het nut en de noodzaak van de afspraken die in 2015 met Iran werden gemaakt.

Wereldmachten

Het Iran-akkoord, waarin Teheran zegt het atoomprogramma af te bouwen in ruil voor het intrekken van sancties, werd in 2015 gesloten na jarenlange onderhandelingen met de VS, Groot-Brittannië, Frankrijk, Duitsland, Rusland, China en de Europese Unie.

De nieuwe Amerikaanse president vindt dat Iran helemaal geen nucleaire wapens mag hebben. "Het Iraanse regime steunt terrorisme en exporteert geweld en chaos naar het Midden-Oosten. Daarom moeten we Irans doorlopende agressie en nucleaire ambitie stoppen", stelde Trump eerder. De Amerikaanse president noemde de deal eerder "het slechtste akkoord ooit."

Koenders

De Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken Bert Koenders noemde het nucleaire akkoord met Iran vrijdag voorafgaand aan zijn laatste ministerraad "een overwinning voor de diplomatie. Ook met het oog op Noord-Korea is het belangrijk dat je deze deal behoudt. Er is geen aanwijzing dat Iran zich niet aan de letter van het akkoord houdt. Het is belangrijk dat iedereen die zo'n overeenkomst tekent zich er ook aan houdt."

Kremlin

In een reactie op de aankondiging heeft het Kremlin in Moskou vrijdag gezegd dat het extreem negratieve consequenties heeft als de VS zich terugtrekt uit het akkoord met Iran. Volgens de Russen is de kans groot dat Iran dan ook uit de deal stapt.

"Dit zal de sfeer van voorspelbaarheid, veiligheid, stabiliteit en non-proliferatie in de wereld schaden", aldus de woordvoerder van Vladimir Poetin. Hij verzekerde dat Rusland zijn beleid zou voortzetten om de verspreiding van kernwapens te voorkomen.

Berlijn

De Duitse regering heeft vrijdag gezworen te blijven werken aan eensgezindheid over het akkoord, ook als Trump verklaart dat hij dat niet opnieuw zal certificeren. "We hebben er groot belang bij om de internationale eensgezindheid te behouden. Als een belangrijk land als de Verenigde Staten tot een andere conclusie komt, zoals het geval lijkt te zijn, zullen we nog harder werken met de andere partners om deze cohesie te behouden", aldus een regeringswoordvoerder.