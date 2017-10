Dodental natuurbranden Californië stijgt naar 31

Met de toename van het aantal dodelijke slachtoffers zijn de branden nu de dodelijkste natuurbranden ooit in de staat.

De ongeveer achtduizend brandweerlieden die de natuurbranden bestrijden hebben donderdag wel enig succes gemeld. De voorspelde harde wind bleef uit, waardoor ze de kans kregen brandgangen aan te leggen om het vuur in te dammen.

Voor vrijdag is echter weer hard wind voorspeld. ''En we zijn nog lang niet uit deze noodsituatie'', zei Mark Ghilarducci, de directeur van de reddingsinstanties van de staat.

Vermist

Van de ruim negenhonderd opgegeven vermisten in Sonoma County zijn ondertussen 437 personen terecht. ''Van de andere 463 personen is niet bekend of ze daadwerkelijk slachtoffers van de branden zijn of dat ze niet in staat zijn geweest de autoriteiten in te lichten nadat ze hun huizen waren ontvlucht'', zei sheriff Rob Giordano van Sonoma.

Het vuur heeft meer dan 3.500 gebouwen vernietigd en bijna 70.000 hectare in de as gelegd. Zo'n 25.000 mensen zijn op de vlucht geslagen.