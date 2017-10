Dodental Puerto Rico stijgt, VS buigt zich over miljardensteun

Het is inmiddels 23 dagen geleden dat de orkaan over het Caribische eiland trok en een groot deel van de infrastructuur en elektriciteitsvoorziening verwoestte.

Het Amerikaanse Congres buigt zich een dezer dagen over een noodfonds van 36,5 miljard dollar voor Amerikaanse slachtoffers van natuurrampen. Een deel hiervan gaat naar Puerto Rico.

Daarnaast wil het Congres van dit geld steun geven aan Amerikaanse staten die recent werden getroffen door orkanen, zoals Texas en Florida, en Californië, waar momenteel een verwoestende natuurbrand woedt.

Zowel het Huis van Afgevaardigden als de Senaat moeten het plan nog goedkeuren. Maar de Republikeinen en de Democraten hebben al hun steun voor het plan uitgesproken.

Eigen schuld

De Amerikaanse president Donald Trump gaf de afgelopen dagen echter weer af op het eiland, dat als vrijstaat met een eigen bestuur onderdeel van de Verenigde Staten uitmaakt. Trump verwijt Puerto Rico, dat een schuld heeft van tientallen miljarden dollars, dat de elektrische voorzieningen en de infrastructuur al vóór de orkaan "een ramp" was.

De miljardair bevestigde dat het Congres bepaalt hoeveel geld er aan noodhulp wordt verstrekt. Maar "we kunnen niet alle overheidsambtenaren en militairen die al geweldig werk hebben verricht voor eeuwig op het eiland houden!"

Eerder stelde de president dat de noodhulp niet goed op gang kwam omdat Puerto Rico "een eiland is, omgeven door veel oceaanwater". Daarom zou het gebied lastig te bereiken zijn.

Staatsburgers

De opmerkingen van Trump kwamen hem op veel kritiek te staan. Democraten en veel Republikeinen vinden dat hij met zijn gebrek aan een pro-actieve houding Amerikaanse staatsburgers benadeelt.

"Het is nog steeds een ramp, er sterven nog steeds Amerikanen. We blijven daar totdat de situatie wezenlijk is verbeterd", stelde de Democratische senaatsleider Chuck Schumer.

Keukenrollen

De Senaat kan overigens pas op z’n vroegst over een week stemmen over het voorstel; de honderd afgevaardigden zijn nu met reces. Trump bracht vorige week, in reactie op kritiek dat hij het eiland in de kou liet staan, een bezoek aan Puerto Rico. Hij gooide hier onder meer keukenrollen naar slachtoffers die door Maria geen huis meer hebben.

De burgemeester van hoofdstad San Juan noemde het voor de BBC een "gênante, beledigende schijnvertoning".