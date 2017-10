VS trekt zich terug uit VN-organisatie Unesco

De Verenigde Staten zeggen haar lidmaatschap op per 1 januari. De Verenigde Naties hebben donderdag officieel bericht van dit besluit gehad.

Al in 2011 stopten de Verenigde Staten met het betalen van contributie aan de Unesco. Het land maakte hiermee zijn onvrede kenbaar over het toestaan van lidmaatschap van de Palestijnen.

Dit was een flinke slag voor Unesco; de Verenigde Staten was verantwoordelijk voor bijna een kwart van het budget van de organisatie. Bijna alle landen zijn lid van de Unesco.

Netanyahu

De Israëlische premier Benjamin Netanyahu stelde donderdag dat zijn land ook voornemens is om uit de Unesco te stappen. Hij prees het besluit van de Verenigde Staten om het lidmaatschap van de organisatie op te zeggen als "moedig en zedelijk".

Netanyahu heeft zijn ministerie van Buitenlandse Zaken opdracht gegeven om de voorbereidingen te treffen voor het opzeggen van het lidmaatschap.

Werelderfgoedlijst

De organisatie werd in 1945 opgericht en heeft als doel op mondiaal niveau overleg te voeren over onderwijs, wetenschap en cultuur. Een van de bekendste activiteiten van de Unesco is het werelderfgoedprogramma. Sinds 1972 beheert de organisatie een lijst met daarop gebouwen of locaties die een uitzonderlijke universele cultuur- of natuurwaarde hebben.

Het besluit van de Verenigde Staten is deels ingegeven door het in haar ogen verkeerde besluit om de Palestijnen lidmaatschap te geven. Bovendien heeft president Donald Trump het afgelopen halfjaar sowieso veel kritiek geuit op de Verenigde Naties. Vooral de kosten die lidmaatschap voor Amerika met zich meebrengt stuiten Trump tegen de borst.