Pakistan bevrijdt Noord-Amerikaans gezin uit handen Taliban

De Amerikanen werden volgens de BBC bevrijd tijdens een operatie in het stammengebied bij de Afgaanse grens.

Persbureau AP meldt dat twee van de bevrijde mensen zijn geïdentificeerd als Joshua Boyle uit Canada en zijn Amerikaanse vrouw Caitlan Coleman.

Zij werden in 2012 ontvoerd terwijl zij een trektocht maakten door Afghanistan. Coleman was op dat moment zwanger. In gevangenschap zou zij drie kinderen hebben gekregen.

Twee video's

In 2013 ontving de Amerikaanse overheid twee video's waarin het koppel vertelde ontvoerd te zijn door de Taliban. In november 2015 ontvingen de ouders van Coleman een brief van hun dochter waarin zij vertelde dat het goed ging en dat zij inmiddels twee kinderen had gebaard.

Het is de bedoeling dat het vijftal zo snel mogelijk wordt gerepatrieerd.