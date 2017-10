Spaanse regering wacht maximaal vijf dagen op uitleg Catalaanse premier

Mocht hij dat wel hebben gedaan, dan grijpt de centrale regering van Spanje in. Deze 'deadline' heeft de regering woensdag gesteld, melden Spaanse media.

Als Puigdemont voor maandag stelt geen eigen Catalaanse republiek te hebben uitgeroepen, dan heeft hij nog tot donderdag de tijd om helemaal met zijn separatistische beleid te stoppen.

Wanneer Puigdemont het ultimatum negeert, wordt hij waarschijnlijk gearresteerd en wordt Catalonië enige tijd vanuit Madrid geregeerd. Dat is op grond van de ruime bevoegdheden die de grondwet de Spaanse regering geeft als een regioregering de staat schaadt of bedreigt. Puigdemont volhardt naar verwachting in zijn pogingen de regio van Spanje af te scheiden.

De regering van de separatist Puigdemont krijgt dus in totaal nog een week "om terug te keren naar de grondwettelijke orde". De Catalaanse regering zou uiterlijk 19 oktober om 10.00 uur moeten zijn opgehouden met inspanningen om de regio af te scheiden.

Niet praten over onafhankelijkheid

De Spaanse premier Rajoy heeft in de Spaanse Tweede Kamer gezegd best met zijn Catalaanse collega te willen praten, maar niet over onafhankelijkheid van Catalonië. In een dialoog kan volgens hem bijvoorbeeld worden gesproken over financiering, autonomie of publieke dienstverlening binnen het kader van de huidige regels en instellingen.

Rajoy verwerpt het idee van Puigdemont om met behulp van internationale bemiddelaars en via onderhandelingen Catalonië los te maken van Spanje. Rajoy zei dat er helemaal niet over de Catalaanse onafhankelijkheid gesproken hoeft te worden, "omdat er onvoldoende redenen voor zijn en omdat de steun daarvoor ook niet zo vreselijk groot is".

Mandaat

Puigdemont zou volgens zijn fel separatistische aanhang dinsdagavond feestelijk de onafhankelijkheid uitroepen. Maar de Catalaanse regeringsleider schoof dat in zijn rede voor zich uit. Hij vroeg uiteindelijk om een mandaat om dat te mogen doen. En toen wilde hij ook de inwerkingtreding van zo'n verklaring opschorten, omdat er vóór de feitelijke onafhankelijkheid toch eerst dialoog met Madrid zou moeten komen.