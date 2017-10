Dader Gladbeck-gijzeling komt binnenkort vrij

De melden Duitse media. De 61-jarige Dieter Degowski wordt de komende maanden, na bijna dertig jaar vast te hebben gezeten, vrijgelaten. Hij krijgt een nieuwe identiteit.

De gijzeling in Gladbeck geldt als een van de spectaculairste misdaden in de Duitse criminele geschiedenis na de Tweede Wereldoorlog. Degowski en zijn handlanger Hans-Jürgen Rösner sloegen in augustus 1988 op de vlucht na een bankoverval in Gladbeck. Ze vluchtten met gijzelaars door Duitsland en reden ook naar Oldenzaal in Nederland. Ze schoten twee gijzelaars dood. Een politieman verongelukte tijdens een achtervolging. Meerdere mensen raakten gewond.

Tijdens het gijzeldrama gaven de daders opmerkelijk genoeg interviews aan journalisten en poseerden ze voor fotografen. De twee werden in maart 1991 tot levenslang veroordeeld. Rösner zit nog vast.