Dodental door natuurbranden in Californië loopt op naar zeventien

Dat melden de Californische autoriteiten. Duizenden gebouwen zijn in de as gelegd en tienduizenden mensen op de vlucht geslagen.

De branden hebben zich sinds zondag verspreid over een gebied van meer dan 46.500 hectare, en woeden in het noorden van de kuststaat, dat een bekende wijnstreek is. In Sonoma County zijn zeker elf doden gevallen, en worden 155 mensen vermist. Ook Napa County, Mendocino County en Yuba County zijn getroffen.

Wind

Dinsdag werden brandweerlieden in hun strijd geholpen door iets lagere temperaturen en een zwakkere wind, maar desondanks stellen ze dat veel gebouwen nog door het vuur worden bedreigd. Volgens de grootste energieleverancier in de staat zitten meer dan negentigduizend huishoudens zonder stroom.

Ongewoon hoge temperaturen en ernstige droogte hebben in de voorbije maanden het brandgevaar in grote delen van het westen van de VS vergroot. In juli moesten door opgelaaide bosbranden in de buurt van het bekende Yosemite National Park vijfduizend mensen worden geëvacueerd.