Catalaanse president wil dialoog met regering over onafhankelijkheid

Aanvankelijk werd gedacht dat Puigdemont dinsdagavond de onafhankelijkheid zou uitroepen in zijn langverwachte toespraak in het Catalaanse parlement. Hij vraagt wel een mandaat om van Catalonië een onafhankelijke staat te maken, in de vorm van een republiek.

"Met het resultaat van het referendum verdient Catalonië het om een onafhankelijke staat te zijn", zei hij. "De stemmen zeggen 'ja' en die weg zal ik volgen."

"Ik zal niet gaan dreigen", zei Puigdemont, verwijzend naar de problematische relatie met Madrid. "We moeten de situatie de-escaleren en samen vooruit gaan."

Het Catalaanse parlement tekende enkele uren na de toespraak een document waarin Catalonië zich onafhankelijk verklaart van Spanje. Het is onduidelijk of dat juridisch enige waarde heeft. "Catalonië herstelt vandaag zijn volledige soevereiniteit'', staat onder meer in het document, dat een "verklaring van de afgevaardigden van Catalonië'' wordt genoemd.

"We roepen de Catalaanse regering op alle noodzakelijke maatregelen te nemen om deze onafhankelijkheidsverklaring mogelijk en ten volle effectief te maken", luidt de verklaring.

Woensdagmiddag om 16.00 uur geeft de Spaanse premier Rajoy zijn reactie op de toespraak van Puigdemont.

Gewelddadig

De Catalaanse politie heeft zich rond het Catalaanse parlement opgesteld. Het nationale korps kreeg veel kritiek te verduren vanwege het gewelddadige optreden tijdens het onafhankelijkheidsreferendum op 1 oktober. "We zullen het politiegeweld niet vergeten, maar ze konden het referendum niet verhinderen", aldus Puigdemont.

Separatisten hebben eerder aangekondigd de onafhankelijkheid bij het parlementsgebouw te komen vieren en volgden de toespraak op een groot scherm. Aanvankelijk heerste er op het plein een jubelstemming, maar uiteindelijk klonken slechts fluitconcerten. De menigte droop teleurgesteld af.

Bij de volksraadpleging koos ruim 90 procent van de stemmers voor onafhankelijkheid. Ruim 42 procent van de Catalanen ging naar de stembussen.

Onwettig

Het onafhankelijkheidsreferendum is door het grondwettelijk hof in Madrid onwettig verklaard. De Spaanse premier Mariano Rajoy sluit niet uit dat hij het parlement van Catalonië naar huis stuurt en nieuwe verkiezingen organiseert in Catalonië, zo zei hij eerder. De grondwet van Spanje geeft hem deze mogelijkheid.

De Spaanse premier wil niet dat Catalonië zich afscheidt van Spanje. "Ik sluit niets uit dat binnen de grenzen van de wet past. Idealiter zou het niet nodig zijn dergelijke extreme maatregelen te treffen, maar als het noodzakelijk is om zaken tegen te houden, sluit ik het niet uit."