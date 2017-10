Man krijgt negen jaar cel voor neersteken twee agenten Brussel

Het Openbaar Ministerie had vijftien jaar geëist voor wat het een terroristische moordpoging noemde. De rechtbank in Brussel oordeelde echter dat daarvan geen sprake was.

De 44-jarige Belg Hicham D. stak op 5 oktober 2016 een agent in de nek en de tweede in de buik. Toen andere agenten de oud-militair en voormalig bokser aanhielden, brak een van hen zijn neus. D. werd in zijn been geschoten.

D. had verklaringen afgelegd die in de richting van een terreurdaad wezen. Hij bleek ook contacten met extremistische moslims te hebben gehad. Zijn advocaat voerde echter aan dat hij handelde uit woede over een aanrijding door een voertuig van de federale politie in 2011.

De rechtbank volgde die redenering en oordeelde dat sprake was van een wraakoefening. Omdat D. zijn aanval niet doorzette, werd hij vrijgesproken van een poging tot moord.