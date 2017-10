Schutter Las Vegas had ontsnappingsplan

Dat heeft de sheriff van Las Vegas Joseph Lombardo maandag bekendgemaakt in een persconferentie.

Volgens Lombardo had Paddock naast veel wapens ook beschermende kleding in zijn hotelkamer. Daarmee wilde hij na de schietpartij ontsnappen. Uiteindelijk heeft hij zelfmoord gepleegd.

De sheriff maakte eveneens bekend dat Paddock vlak voordat hij het vuur opende op de menigte een beveiliger van het hotel neerschoot. De beveiliger kwam af op een alarm van een open deur op de 32e verdieping waar Paddock ook zat.

Nadat de beveiliger op de verdieping was aangekomen, hoorde hij "boorgeluiden" uit de kamer van Paddock komen. De schutter had drie camera's opgehangen om te kijken of er iemand aankwam. Daardoor zag hij de beveiliger en schoot door de deur 200 kogels de gang in. De beveiliger raakte hierbij gewond. Hij waarschuwde direct zijn collega's.

Motief

De gepensioneerde accountant en vastgoedhandelaar schoot met automatische geweren 58 festivalgangers dood in Las Vegas en verwondde er meer dan vijfhonderd.

Over het motief van Paddock is na een week onderzoek nog niets bekend. De sheriff van Las Vegas Joseph Lombardo geeft aan dat dit erg frustrerend is, maar ook dat ze het onderzoek vervolgen. "Alle informatie die we krijgen is een nieuw stukje van de puzzel."

Onderzoekers praten ondertussen ook met de broer van de schutter, Eric Paddock. Of dat iets heeft opgeleverd, wil Lombardo niet zeggen.