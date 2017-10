Frankrijk gaat komende twee jaar tienduizend vluchtelingen toelaten

Dat heeft de Franse president Emmanuel Macron maandag volgens het Élysée toegezegd tijdens een ontmoeting met Filippo Grandi, de Hoge Commissaris voor de Vluchtelingen van de VN.

De Europese Commissie presenteerde eind september de doelstelling in 2018 en 2019 in totaal ten minste vijftigduizendvluchtelingen legaal toegang te verlenen om zich in de EU te vestigen. Dat helpt volgens Brussel ook mee om de illegale immigratie tegen te gaan. Sinds juli 2015 namen de EU-landen in het voortraject van deze regeling ongeveer 24.000 mensen op.

De regering-Macron wil de komende weken in de Afrikaanse transitielanden Niger en Tsjaad al beginnen met het selecteren van de meest kwetsbare groepen die een verblijfsvergunning zullen krijgen. Frankrijk lost daarmee een belofte in die in augustus tijdens een migratie-top in Parijs werd gedaan.