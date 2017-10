Noodtoestand in delen van Californië wegens bosbranden

De noodtoestand is uitgeroepen in Napa County, Sonoma County en Yuba County, ten noordoosten van San Fransisco, waar veertien grote branden woeden. Volgens de gouverneur worden duizenden huizen door het vuur bedreigd, en zijn naar schatting twintigduizend inwoners geëvacueerd.

Volgens de brandweercommandant van Napa County zijn inmiddels meer dan vijftienhonderd bouwwerken vernietigd door het vuur, en is er al meer dan 176 vierkante kilometer in de as gelegd. Volgens de brandweer zijn er meerdere gewonden, en worden er meerdere inwoners vermist. In veel districten blijven scholen en overheidskantoren maandag dicht.

De brandweer heeft mede vanwege de harde wind moeite om de brandhaarden onder controle te krijgen. In Napa County en Sonoma County worden onder meer de bekende wijnstreken bedreigd.

Ongewoon hoge temperaturen en ernstige droogte hebben in de voorbije maanden het brandgevaar in grote delen van het westen van de VS vergroot. In juli moesten door opgelaaide bosbranden in de buurt van het bekende Yosemite National Park vijfduizend mensen worden geëvacueerd