Duits meisje en dader misbruik aan de hand van foto's geïdentificeerd

Justitie in Frankfurt nam samen met de federale recherche de ongebruikelijke stap om de foto van een slachtoffertje te verspreiden, omdat deze zaak zo ernstig is.

Later op maandag liet Justitie weten dat het onderzoek is beëindigd, met daarop het verzoek aan onder meer media om de foto niet meer te gebruiken. "Met uw hulp zijn slachoffer en dader geïdentificeerd."

Het meisje van vier jaar oud op de foto's moet op zijn minst tussen oktober 2016 en juli 2017 meerdere malen zijn misbruikt en is daarbij gefilmd. Bij de foto's stond de oproep: ''Wie kent dit meisje?''

Gevreesd werd dat het kind nog steeds werd misbruikt. Daarom was voor het eerst in tien jaar tijd besloten foto's van het slachtoffer te publiceren, aldus Officier van Justitie Georg Ungefuk in Frankfurt. De beelden zijn afkomstig van een kinderporno-site op het 'Darknet'.

De dader was volgens Ungefuk frequent actief. ''In de afgelopen jaren konden we genoeg over daders te weten komen om ze op te sporen, maar deze dader laat geen sporen na, hij is erg voorzichtig en systematisch bezig'', zei de officier van justitie maandagmiddag in de krant Bild.