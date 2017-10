Amerikaanse wapenlobby wil geen verbod op 'bump stock'

Dat heeft de machtige lobbyclub van de Amerikaanse wapenindustrie in een verklaring laten weten.

Eerder deze week liet de NRA weten wel open te staan voor aanvullende regelgeving op het gebied van dit zogenoemde 'bump stocks’. Hiermee kunnen eigenaars van semi-automatische wapens deze zonder problemen ombouwen tot een verboden volautomatische variant.

"Wij staan open voor aanpassingen van de regelgeving, maar een verbod heeft nog nooit ergens een oplossing voor geboden", stelt de NRA.

Negen minuten

Stephen Paddock, de man die vorige week in Las Vegas het vuur opende op het publiek van een concert, had twaalf semi-automatische wapens met een legale 'bump stock’ omgebouwd.

Hij schoot negen minuten lang op de menigte. Zeker 58 mensen overleden; meer dan vijfhonderd toeschouwers raakten gewond. Het was de dodelijkste schietpartij in de recente Amerikaanse geschiedenis.

In het Amerikaanse Congres worden voorzichtige pogingen gedaan het vastgelopen debat over wapenwetgeving vlot te trekken. Enkele Republikeinse senatoren zijn bereid te praten over een verbod op het gebruik van ombouwapparatuur.

Psychische stoornis

Voorstellen die oud-president Barack Obama de afgelopen acht jaar deed om de wapenwetgeving in de VS aan te scherpen, werden grotendeels geblokkeerd door het Congres. Obama voerde wel een wet door waardoor mensen met een psychische stoornis aanzienlijk moeilijker wapens kunnen aanschaffen. Maar Trump maakte deze wet vlak nadat hij was aangetreden weer ongedaan.

Het Witte Huis liet eerder deze week weten open te staan voor "alle initiatieven" om te kijken naar aanpassingen van de regels voor de aanschaf van wapens. Maar toen een journalist tijdens een bezoek van Trump aan Las Vegas vroeg wat hij precies voor aanpassingen voor ogen had, stelde de president het niet gepast te vinden nu over dat onderwerp te praten.

De FBI tast overigens nog in het duister over het motief van Paddock. Hij had voor zover bekend geen extremistische denkbeelden of connecties met terroristische organisaties.