Rode Kruis minder actief in Afghanistan na geweld tegen hulpverleners

Zes medewerkers van het Rode Kruis verloren in februari het leven bij een aanval op een konvooi. Later schoot een Afghaanse patiënt een Spaanse fysiotherapeute van de hulporganisatie dood in de stad Mazar-i-Sharif.

''Blootstaan aan risico's is onze grootste uitdaging en zorg geworden'', zei Zanarelli op een persconferentie in hoofdstad Kabul. ''We hebben geen keus. We moeten onze aanwezigheid in Afghanistan drastisch terugschroeven'', stelde ze. Dat besluit heeft vooral betrekking op activiteiten in het noorden van Afghanistan.