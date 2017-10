Catalaanse premier wil ondanks protesten onafhankelijkheid

Catalonië lijkt zo gewoon door te gaan op de ingeslagen koers naar onafhankelijkheid. "De onafhankelijkheidsverklaring is opgenomen in de referendumwet . We zullen de wet volgen", zei Puigdemont in een interview met Catalaanse TV3, verwijzend naar de wet die begin september door het regionale parlement van Barcelona werd aangenomen.

Naar verwachting kondigt Puigdemont op dinsdagavond in een toespraak voor het parlement in Barcelona onafhankelijkheid aan.

Onwettig

Zowel de wet als het onafhankelijkheidsreferendum zijn door het grondwettelijk hof in Madrid onwettig verklaard. De Spaanse premier Mariano Rajoy sluit niet uit dat hij het parlement van Catalonië naar huis stuurt en nieuwe verkiezingen organiseert in Catalonië, zo zei hij eerder. De grondwet van Spanje geeft hem via artikel 155 deze mogelijkheid.

De Spaanse premier wil niet dat Catalonië zich afscheidt van Spanje. "Ik sluit niets uit dat binnen de grenzen van de wet past. Idealiter zou het niet nodig zijn dergelijke extreme maatregelen te treffen, maar als het noodzakelijk is om zaken tegen te houden, sluit ik het niet uit."

Niet erkennen

Als Catalonië eenzijdig de onafhankelijkheid uitroept, zal ook Frankrijk die niet erkennen. Dat zei de Franse minister Nathalie Loiseau (Europese Zaken), die toevoegde dat "deze crisis moet worden opgelost door overleg op alle niveaus van de Spaanse politiek".

Loiseau zei tegen televisiezender CNews dat de Catalanen hun toekomst niet kunnen laten bepalen door het omstreden onafhankelijkheidsreferendum. "Als ze de onafhankelijkheid uitroepen is dat eenzijdig en dat wordt niet erkend", waarschuwde de minister.

Bij het onafhankelijkheidsreferendum in Catalonië vorige week koos ruim 90 procent van de stemmers voor onafhankelijkheid. Ruim 42 procent van de Cataloniërs ging naar de stembussen.