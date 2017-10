Republikeinse senator Corker haalt uit naar president Trump

Corker deed zijn uitspraken in een interview met The New York Times. De senator vindt dat Trump met zijn "Twittervingers de diplomatie heeft ondermijnd".

Corker stelt in het interview dat zijn visie door vrijwel alle Republikeinse senatoren wordt gedeeld. "De president heeft niet door hoe groot zijn macht is", aldus Corker. "Het Witte Huis is een dagverblijf voor volwassenen, waar de oppasser vanochtend duidelijk niet op zijn werk is verschenen.''

Niet verkiesbaar

Het interview was een reactie op een ruzie die op Twitter begon. Trump reageerde op Twitter op het besluit van Corker zich niet opnieuw verkiesbaar te stellen als senator.

"Hij heeft niet het lef om de strijd aan te gaan omdat ik al geweigerd heb hem te steunen. Ik verwachtte allang dat Corker een negatieve impact zou hebben op onze geweldige politieke agenda'', aldus Trump via meerdere tweets.

In het interview met The New York Times ontkent Corker dat hij zich heeft teruggetrokken omdat Trump hem niet steunde. "Dat besluit had ik al genomen. Het was juist de president die mij vroeg om door te gaan."